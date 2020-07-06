Несмотря на карантин театральная жизнь постепенно возрождается. 3 июля в Николаеве открылся первый день XIII фестиваля театров «МОЛОКО».

В этом году в нем принимают участие коллективы из Киева, Полтавы, Херсона. Само мероприятие проходит в двух городах — Николаеве и Одессе. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм.

«Несмотря на все преграды, мы может провести этот фестиваль со всеми рекомендациями Кабмина. Это определяется не только нашим желанием. Мы наблюдаем большой спрос поклонников театра на живое искусство. Они хотят видеть театр не онлайн, а непосредственно в зале», – отметил основатель фестиваля театров «МОЛОКО» Михаил Журавель.

Михаил Журавель

Фестиваль в Николаевском академическом русском драматическом театре открыла премьера провокационной пьесы драматурга Неды Нежданы «Когда возвращается дождь».

Неда Неждана

Еще одна постановка николаевского русдрама- «Принц и Роза» (по мотивам сказки «Маленький принц») — рассчитана для семейного просмотра.

Артем Свистун

В то же время коллектив Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша привез на фестиваль социальный спектакль «Иллюзия», посвященный проблеме наркомании. Автор пьесы Андрей Скутельник — бывший наркозависимый, фактически описал свой собственный опыт.

Гости из Киева привезли спектакль «Святые» (по мотивам новелл Василия Стефаника).

Завершила фестивальные показы в Николаеве трагикомедия Полтавского академического музыкально-драматического театра имени Николая Гоголя «Полет над гнездом кукушки» по мотивам одноименного произведения Кена Кизи.

В центре сюжета — противостояние одного человека целой системе, обществу со своими законами и представлениями о жизни. Сломает ли эта система человека, удастся ли одному человеку подтолкнуть общество на решительные действия — узнали зрители, которые воскресным вечером посетили театр.

сюжет ТРК Сатурн

А уже в понедельник, 6 июля, участники фестиваля переехали в Одессу, где 8 июля завершится XIII фестиваль театров «МОЛОКО».