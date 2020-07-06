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Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров «МОЛОКО»

Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров «МОЛОКО»
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Несмотря на карантин театральная жизнь постепенно возрождается. 3 июля в Николаеве открылся первый день XIII фестиваля театров «МОЛОКО».

vlcsnap 2020 07 06 13h33m20s681 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров

В этом году в нем принимают участие коллективы из Киева, Полтавы, Херсона. Само мероприятие проходит в двух городах — Николаеве и Одессе. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм.

vlcsnap 2020 07 06 13h33m50s369 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров

«Несмотря на все преграды, мы может провести этот фестиваль со всеми рекомендациями Кабмина. Это определяется не только нашим желанием. Мы наблюдаем большой спрос поклонников театра на живое искусство. Они хотят видеть театр не онлайн, а непосредственно в зале», – отметил основатель фестиваля театров «МОЛОКО» Михаил Журавель.

vlcsnap 2020 07 06 13h34m22s142 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров
Михаил Журавель

Фестиваль в Николаевском академическом русском драматическом театре открыла премьера провокационной пьесы драматурга Неды Нежданы «Когда возвращается дождь».

vlcsnap 2020 07 06 13h34m34s370 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров
Неда Неждана

Еще одна постановка николаевского русдрама- «Принц и Роза» (по мотивам сказки «Маленький принц»)  — рассчитана для семейного просмотра.

vlcsnap 2020 07 06 13h48m24s782 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров
Артем Свистун

В то же время коллектив Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша  привез на фестиваль социальный спектакль «Иллюзия», посвященный проблеме наркомании. Автор пьесы Андрей Скутельник — бывший наркозависимый, фактически описал свой собственный опыт.

vlcsnap 2020 07 06 13h33m58s351 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров

Гости из Киева привезли спектакль «Святые» (по мотивам новелл Василия Стефаника).

vlcsnap 2020 07 06 13h38m28s355 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров

Завершила фестивальные показы в Николаеве трагикомедия Полтавского академического музыкально-драматического театра  имени Николая Гоголя «Полет над гнездом кукушки» по мотивам одноименного произведения Кена Кизи.

vlcsnap 2020 07 06 13h35m05s780 1024x581 - Театральная жизнь возрождается: в Николаеве прошел XIII фестиваль театров

В центре сюжета — противостояние одного человека целой системе, обществу со своими законами и представлениями о жизни. Сломает ли эта система человека,  удастся ли одному человеку подтолкнуть общество на решительные действия — узнали зрители, которые воскресным вечером посетили театр.

сюжет ТРК Сатурн

 А уже в понедельник, 6 июля, участники фестиваля переехали в Одессу, где 8 июля завершится XIII фестиваль театров «МОЛОКО».

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Елена Кораб

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