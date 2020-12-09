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Главная страница » Blog » Бизнес » Теперь официально: в Украине вводят “жесткий” карантин

Теперь официально: в Украине вводят «жесткий» карантин

Теперь официально: в Украине вводят «жесткий» карантин
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9 декабря во время внеочередного заседания Кабинет Министров Украины принял постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19».

Согласно документу, «жесткий» карантин на территории Украины будет действовать с 8 до 24 января 2021 года. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это решение правительство приняло после обсуждений с представителями бизнеса, местной властью и эпидемиологами.

В это время не будут работать:

  • кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос),
  • театры, кинотеатры
  • фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны
  • ТРЦ (разрешена торговля продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией)
  • учебные заведения (кроме детских садов)
  • учреждения, которые продают непродовольственные товары
  • запрещено проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий
2020 12 09 karantin 1024x913 - Теперь официально: в Украине вводят

Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет работать при любом сценарии.

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Алина Сидорова

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