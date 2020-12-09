9 декабря во время внеочередного заседания Кабинет Министров Украины принял постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19».

Согласно документу, «жесткий» карантин на территории Украины будет действовать с 8 до 24 января 2021 года. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это решение правительство приняло после обсуждений с представителями бизнеса, местной властью и эпидемиологами.

В это время не будут работать:

кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос),

кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос), театры, кинотеатры

театры, кинотеатры фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны

фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны ТРЦ (разрешена торговля продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией)

ТРЦ (разрешена торговля продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией) учебные заведения (кроме детских садов)

учебные заведения (кроме детских садов) учреждения, которые продают непродовольственные товары

учреждения, которые продают непродовольственные товары запрещено проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий

Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет работать при любом сценарии.