9 декабря во время внеочередного заседания Кабинет Министров Украины принял постановление «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19».
Согласно документу, «жесткий» карантин на территории Украины будет действовать с 8 до 24 января 2021 года. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это решение правительство приняло после обсуждений с представителями бизнеса, местной властью и эпидемиологами.
В это время не будут работать:
- кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос),
- театры, кинотеатры
- фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны
- ТРЦ (разрешена торговля продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией)
- учебные заведения (кроме детских садов)
- учреждения, которые продают непродовольственные товары
- запрещено проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий
Ранее сообщалось, что общественный транспорт будет работать при любом сценарии.