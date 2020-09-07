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Главная страница » Blog » Культура » “Terra incognita” – выставка посвященная 200-летию открытия Антарктиды в музее судостроения и флота

«Terra incognita» — выставка посвященная 200-летию открытия Антарктиды в музее судостроения и флота

«Terra incognita» — выставка посвященная 200-летию открытия Антарктиды в музее судостроения и флота
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В Николаевском музее судостроения и флота продолжает работать выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды «Terra incognita». Как известно, континент в 1820 году открыла экспедиция во главе с Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазеревым — адмиралами, жизнь которых тесно связана с Николаевом.

сюжет

Центральными экспонатами выставки стали модели экспедиционных шлюпов «Восток» и «Мирный», на которых и осуществили открытие новой покрытой льдами земли. Модели в экспозиции дополнили предметы тогдашнего быта, которые сопровождали экспедиторов на протяжении всего пути к южному материку. В том числе и старинные навигационное принадлежности, инструменты, посуда и одежда.

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Выставка декоративной росписи николаевской мастерицы открылась в «Старофлотских казармах»

Представили на выставке и образцы горнорудных пород, которыми богата Антарктида, не обошлось и без ярких представителей местной фауны: нерпов, императорских пингвинов и альбатросов. Благодаря сотрудничеству музея с Национальным антарктическим научным центром для экспозиции удалось получить документы и материалы, которые рассказывают историю той экспедиции. С ней николаевцы могут познакомиться посетив музей судостроения и флота. Времени еще достаточно, ведь выставка будет действовать до конца 2020 года.

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Алина Сидорова

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