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Территориальным общинам Николаевщины списали налоговый долг на общую сумму более 22 миллионов гривен

Территориальным общинам Николаевщины списали налоговый долг на общую сумму более 22 миллионов гривен
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В декабре 2020 года налогоплательщикам Николаевской области, у которых по состоянию на 01 ноября 2020 года был налоговый долг, совокупный размер которого по всем налогам и сборам не превышал 3060 гривен и остался неуплаченным на дату списания, ГНС Украины одноразово списала налоговый долг на общую сумму 51,1 млн грн, из них по объединенным территориальным громадам (ОТГ) — 22,6 млн гривен. Такую информацию предоставило Главное управление ГНС в Николаевской области.

Списание проводилось в рамках реализации в Украине дополнительных мероприятий поддержки граждан и малого бизнеса, которые введены Законом Украины от 04 декабря 2020 года № 1072-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — CoV — 2».

  • 2021 01 27 nalogovaja otg2 - Территориальным общинам Николаевщины списали налоговый долг на общую сумму более 22 миллионов гривен
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Людмила Александрова

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