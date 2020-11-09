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Территорию «Дикого сада» облагородили за счет Общественного бюджета

Территорию «Дикого сада» облагородили за счет Общественного бюджета
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Территория «Дикого сада» становится все более обустроенной и привлекательной для горожан. Очередной этап изменений произошел за городской счет в рамках программы «Общественный бюджет Николаева». Там реализовали проект «Дикий сад. Взгляд сквозь тысячелетия ».

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Фото: сайт Николаевского городского совета
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Фото: сайт Николаевского городского совета

Автор проекта Денис Барашковський рассказал, что было сделано на территории городища.

Я очень счастлив, что нам удалось реализовать этот проект. «Дикий сад» — это жемчужина нашего города. И Общественный бюджет помог нам, чтобы эта жемчужина заблестела более яркими тонами, — сказал Денис Барашковський. — Вместо старого асфальта на прилегающей территории была положена плитка. Также мы обустроили смотровую площадку: тяжелая техника выровняла поверхность, после этого установили ограждение. В рамках проекта по периметру городища сделано 10 двусторонних информационных баннеров, а на территории самого городища установлено 10 табличек с информацией о «Диком саде».
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Фото: сайт Николаевского городского совета
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Фото: сайт Николаевского городского совета

Руководитель раскопок на территории городища «Дикий сад» Кирилл Горбенко поделился своими мыслями об изменениях.

На баннерах можно узнать об истории «Дикого сада», о том, чем занимались его жители, а также как проходили исследования объекта. Прогуливаясь по смотровой площадке, можно увидеть цитадель городища, — отметил Кирилл Горбенко. — Теперь во время экскурсий посетители могут не только увидеть остатки фундамента зданий, но и составить общее представление о жизни и быте древних николаевцев, которые здесь жили 2200 лет назад.

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Алина Сидорова

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