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Главная страница » Blog » Власть » Только в 12 школах Николаева останутся 10-11-е классы

Только в 12 школах Николаева останутся 10-11-е классы

Только в 12 школах Николаева останутся 10-11-е классы
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После реформы сферы образования 10-11 классы останутся только в 12 школах Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время эфира в Facebook.

В результате реформы из наших 67 школ только в 12-ти школах (останутся) 10-11 е классы. Но мы будем работать над тем, чтоб сделать это по признаку экстерриториальности, чтобы в школы можно было добираться… У нас очень растянутый город, по территории он даже больше Одессы, 260 кв.км, поэтому будем делать реформу так, чтоб дети могли добираться до своих 10-11-х классов без проблем, — сказал Александр Сенкевич.

Номера школ, в которых останутся старшие классы, городской голова не сообщил.

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Алина Сидорова

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