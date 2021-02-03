После реформы сферы образования 10-11 классы останутся только в 12 школах Николаева.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время эфира в Facebook.

В результате реформы из наших 67 школ только в 12-ти школах (останутся) 10-11 е классы. Но мы будем работать над тем, чтоб сделать это по признаку экстерриториальности, чтобы в школы можно было добираться… У нас очень растянутый город, по территории он даже больше Одессы, 260 кв.км, поэтому будем делать реформу так, чтоб дети могли добираться до своих 10-11-х классов без проблем, — сказал Александр Сенкевич.