Пожарная безопасность в быту была и остается одним из важных приоритетов в направлении профилактической работы Государственной Службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Жаль, что на все напоминания и просьбы, граждане сознательно пренебрегают правилами безопасности, что в конечном итоге приводит к возгораниям в домах. В 2021 году на Николаевщине уже зарегистрировано 62 пожара в жилье (из которых 20 в Николаеве, 42 — в районах области), уничтожающая стихия успела унести жизни 2 николаевцев. Среди основных причин: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.

Только за прошедшие сутки, 20 января, в области произошло сразу 7 пожаров в частном секторе. Перекрытия жилого дома горели на улице Набережной в селе Ивановка Братского района на площади 10 кв. м, причина устанавливается. На улице Торговой в Николаеве во время пожара в комнате дома, пожарные вывели на свежий воздух 28-летнего владельца, медицинская помощь ему не понадобилась. Вероятной причиной стала неосторожность при курении. Также пожары в домах ликвидировали спасатели на улице Октябрьской в ​​Новой Одессе (здесь площадь составила 25 кв. м, причина устанавливается) и на территории Железнодорожного поселка в Заводском районе Николаева. По предварительным данным его причиной нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, огонь охватил перекрытия на площади 30 кв. м.

Дважды выезжали на вызовы баштанские спасатели. Первые тушили хозяйственное здание на площади 30 кв. м на улице Балтской в селе Привольное (причина — нарушение правил технической эксплуатации электробытовых приборов), вторые — гараж и хозяйственные постройки (80 кв. м) на улице Набережной в селе Ингулка. Его вероятная причина — неосторожность при курении владельцем.

Уважаемые николаевцы! Будьте крайне осторожны, заботьтесь о надлежащем противопожарном состояние собственных помещений, будьте ответственными и настойчиво придерживайтесь рекомендаций специалистов, а именно:

не курите в постели;

не курите в постели; следите за состоянием и исправностью электросети;

следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное; не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;

не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками; старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности; используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности

При возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по телефону «101»!

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