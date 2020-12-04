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Главная страница » Blog » Происшествия » Трагическое ДТП в Березанском районе – два человека погибли

Трагическое ДТП в Березанском районе — два человека погибли

Трагическое ДТП в Березанском районе — два человека погибли
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ДТП с участием автомобилей Mercedes E 200 и грузовика Volvo произошло 4 декабря около 8:20 возле села Красное.

Об этом сообщили в ГУНП Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств, ехали во встречном направлении, 23-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, его пассажирка умерла в карете скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не травмировался.

На месте происшествия работают следователи Следственного управления, патрульные полицейские и спасатели.

В Николаеве 16-летняя девушка попала под машину

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Алина Сидорова

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