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Транспортная стратегия: в Николаеве построят объездную дорогу и тоннель под железной дорогой

Транспортная стратегия: в Николаеве построят объездную дорогу и тоннель под железной дорогой
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В четверг, 23 июля, на сессии городского совета депутаты внесли изменения в программу социально-экономического развития, предусматривающие строительство в Николаеве объездной дороги и автомобильного тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе.

Как освободить Николаев от большегрузного транспорта?

В программу социально-экономического развития необходимо внести изменения, чтобы мы могли разработать 3 проекта. Это проект строительства бетонной дороги по ул. Новозаводской, строительсва тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе, технико-экономическое обоснование которого разработано при участии стивидорних компаний. Также речь идет о разработке проектной документации на частт дороги, проходящей от знака «Въезд в Николаев» со стороны села Галициново. Она ведет в обход микрорайона Балабановка и проходит от проспекта Богоявленского до улицы Айвазовского, — уточнил Александр Сенкевич.

Новые инфраструктурные объекты должны будут разгрузить магистрали города от крупногабаритного транспорта.

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Алина Сидорова

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