На трассе Н-11 Днепр-Николаев, в районе сел Михайло-Ларино и Калиновка, ввели в эксплуатацию 2 участка дороги, протяженностью 10,5 километров. Об этом сообщает пресс-служба САД В Николаевской области.

фото: САД в Николаевской области

В Николаевской области после ремонта открыли бетонную часть дороги Н-14

Подрядная организация ООО ШБ «Альтком» начала ремонтные работы на объекте в сентябре этого года. Для восстановления конструкции дорожного покрытия подрядчик использовал технологию холодного ресайклинга с последующей укладкой асфальтобетона и ЩМА. Также укрепили обочины, устроили водоотвод, прочистили трубы, установили автопавильоны и остановочные площадки, тротуары и съезды, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку.

За три месяца кропотливой работы мы имеем более 10-ти километров полностью восстановленного, комфортного участка трассы в направлении Днепра. А значит еще на один шаг мы приблизились к поставленной цели — восстановить дорожную сеть Николаевщины. Это вдохновляет и мотивирует двигаться дальше, не сбавляя заданного темпа, — заявил глава Службы автодорог Владислав Невеселый.

Текущий средний ремонт трассы Н-11 Днепр-Николаев выполняется в рамках программы «Большое Строительство».

До 2023 года в Николаеве построят мост и приведут в порядок вокзал — Кабмин