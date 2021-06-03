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Главная страница » Blog » Общество » “Три украинских телеканала не придерживаются языковых квот”, – Креминь

«Три украинских телеканала не придерживаются языковых квот», — Креминь

kremen -
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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о принятии мер, предусмотренных действующим законодательством Украины, из-за несоблюдения тремя телеканалами обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме и нарушение статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного «относительно языка рекламы. Об этом говорится на странице Уполномоченного в Фейсбук.

В течение недели (с 17 по 23 мая) Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка был проведен оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: «ICTV», «1 + 1», «Интер »и« Украина ». Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов.

По результатам мониторинга зафиксировали нарушения закона о языковых квотах на трех телеканалах: «1+1», «Интер» и «Украина». Так, продолжительность передач, фильмов, исполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала «Украина» составляет 69,9%, «1+1» — 70,9%; «Интер» — 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Также обнаружили нарушение части 3 статьи 32 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой реклама должна транслироваться на государственном языке. Так, трансляция рекламы (анонсов передач, фильмов), в которых использовалась другой язык осуществлялась телеканалами «Интер» и «ICTV».

Обращаюсь в Национальный совет Украины по вопросам по телевидению и радиовещанию взять обнаруженные нами факты во внимание и принять соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством Украины, — отметил Тарас Кремень.

Тарас Кремень также напомнил, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма языкового закона об обязательности трансляции фильмов на телевидении государственном языке. Неукоснительное выполнение этой нормы должно значительно увеличить долю украинского на телевидении и поможет телеканалам избежать штрафов за несоблюдение языковых квот.

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Алина Сидорова

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