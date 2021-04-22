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Турция поможет построить жилье для крымских татар в Николаеве

house 1407562 1280 - Турция поможет построить жилье для крымских татар в Николаеве
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Сегодня, 22 апреля, Николаев с рабочим визитом в Николаеве побывал Вице-премьер-министр Украины — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Алексей Резников напомнил, что 10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Турции Реджеп Эрдоган подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымских татар и льготных категорий граждан Украины.

Благодаря финансовой помощи Турции 200 квартир построят в Николаеве, 200 — в Херсоне и 100 — в Киеве.

По словам Сенкевича, новое жилье построят в микрорайоне Северный. 10% квартир отдадут участникам АТО / ООС и вынужденно перемещенным лицам.

В микрорайоне также планируют построить сопутствующую инфраструктуру: школы, спортивные объекты.

Строительство планируют начать уже в этом году, им будут заниматься турецкие специалисты.

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Алина Сидорова

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