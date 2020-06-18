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Туристические «магниты» Николаевской области

Туристические «магниты» Николаевской области
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На Николаевщине и местные жители, и чиновники все чаще задумываются о туристической привлекательности региона. Особенно актуальным этот вопрос стал сейчас, когда из-за карантина люди не могут поехать отдыхать на любимые зарубежные курорты. Скорее всего, в этом году для отдыха николаевцы выберут местные здравницы. А вот что в регионе, кроме Черного моря, может привлечь отдыхающих из других областей, выясняли во время заседания совета по вопросам туризма, которое на днях прошло в облгосадминистрации. Его участники представили общественности мероприятия, которые могут стать теми самыми «магнитами», которые привлекут в область туристов из других уголков страны.

Казалось бы Николаевщина замечательный регион для отдыха, однако ежегодно вопросы туристической привлекательности региона становится все острее. Если николаевцы часто предпочитают отдыхать в родном крае, то как заинтересовать приехать сюда других украинцев — пока остается загадкой. Эксперты совета по вопросам туризма рассказали о своем видении развития туристической Николаевщины.

Надо принять туристические маршруты, сделать на них акценты и проложить туда хорошие дороги. Следующее — это ключевые меры Николаевщины, которые собирают много туристов, жителей Николаева и области и могут выступать «магнитами» Максим Бревда, председатель ОО «МрійДій»

Теми же магнитами, по мнению экспертов, должны стать фестивали рожденные в Николаеве. Они уже стали достаточно известными на территории региона, а нарощенные мощности позволяют им принимать гостей из разных уголков Украины и мира. Как, например, Международный джазовый фестиваль.

2020 06 18 jazz - Туристические
фото Perfomance Jazz
Это конкурс, на который собираются музыканты со всей страны. Это не какой-то проект, который мы только хотим делать, он уже есть и мы хотим сделать из него «магнит»Владимир Алексеев, председатель Николаевского Jazz-клуба

Международный Ultra Fest, который впервые прошел три года назад в Трихатах, начинался с шоу воздушных змеев. С каждым годом он постепенно расширялся, привлекал большее количество участников c разными интересами. Теперь в рамках мероприятия организаторы проводят 7 подфестивалей.

2020 06 18 ultrafest - Туристические
фото Ultra Fest Tryhaty
В Кite Fest мы ежегодно приглашаем детские и взрослые команды из Украины, иностранцев. Мы приглашаем команды, которые привозят с собой самолеты, машины, кайты-гиганты. Это техническое творчество.Андрей Нерода, организатор Международного фестиваля 'Ultra Fest Tryhaty''

Не остались без внимания, пожалуй, всем хорошо известные, всеукраинские фестивали «Extreme Fest» , который проходит под Южноукраинском, фестиваль национальных культур «Дружба» и «Ивана Купала», а также международный «Mykolaiv River Fest». Все они, по мнению экспертов, должны привлечь внимание туристов к Николаевской области не только как курорту у Черного моря, а и развлекательной точке на карте Украины.

Все представленные мероприятия эксперты совета предложили внести в проект Стратегии развития Николаевской области.

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Алина Сидорова

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