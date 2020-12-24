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Главная страница » Blog » Культура » Туристический логотип Николаева получил официальный статус

Туристический логотип Николаева получил официальный статус

Туристический логотип Николаева получил официальный статус
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Впервые туристический логотип города представили николаевцам в 2019 году, он стал подарком от общественной организации к 230-летию Николаева. В сентябре, перед Днем города, прошла масштабная презентация самого логотипа и брендбука, о которых мы рассказывали в нашем сюжете.

сюжет

Предоставить логотипу официальный статус несколько раз пытались депутаты прошлого созыва, но безуспешно. Рассмотреть этот вопрос предложили уже новоизбранным депутатам, проект решения внесли в повестку дня II внеочередной сессии.

Перед голосованием мэр Александр Сенкевич опроверг слухи о том, что туристический логотип заменит Герб города Николаева.

Приняв сегодня решение, мы получим права на интеллектуальную собственность, каковым является туристический логотип, — сказал Александр Сенкевич.

После обсуждения вопрос вынесли на голосование. В итоге проект решения поддержали 52 депутата. Вместе с логотипом было утверждено и Положение об его использовании.

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Алина Сидорова

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