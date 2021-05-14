11-13 мая в Киеве прошла международная туристическая выставка UITT «Украина — Путешествия и Туризм».

На ней специалисты Николаевского городского совета, управления молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации на совместном стенде «Коблево Тревел» представили туристический потенциал Николаева.

Международная туристическая выставка — традиционное ежегодное место встречи международных, национальных и региональных туристических организаций, туристических операторов и турагентств, представителей госструктур, гостиниц, заведений размещения, медиа и путешественников.

Особенность мероприятия в этом году — объединение стендов городов и регионов Украины в единую экспозицию «Дни гостеприимства Украины» ( «Ukrainian Hospitality Days»).

Туристический потенциал Украины, кроме города Николаева, представили Одесса, Сумы, Тернополь, Скадовск, Кривой Рог, Хмельник, Винница, Бердянск, с.Коблево, пгт Затока, а также Кировоградская, Житомирская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Винницкая и Полтавская области.

Среди участников выставки — около 120 представителей туристической отрасли из Украины, Албании, Турции, Испании, Доминиканской Республики, Хорватии. Польши, Болгарии, Черногории, Грузии, Литвы, Вьетнама, Египта и Аргентинской Республики.

Делегация города представила посетителям туристический потенциал Николаева туристические маршруты, масштабные ивенты и другие направления. Обменивались опытом деятельности туристическо-информационных центров городов Украины.

Кроме этого, на стенде организованном совместно с бизнесом города, в частности ОО «МрійДій» был проведен розыгрыш сувенирной продукции с туристическим логотипом города «Николаев-город на волне», в котором приняло участие около 200 человек.

Представленной информацией о Николаеве заинтересовались как отечественные представители турбизнеса, так и зарубежные туркомпании.

В рамках деловой части выставки делегация участвовала в круглом столе «Государственная программа стимулирования развития внутреннего туризма», организованном Комитетом туризма и гостиничного хозяйства Торгово-промышленной палаты Украины.

На дискуссионной площадке встретились представители Министерства культуры и информационной политики, облгосадминистраций, городов, профильных ассоциаций и туроператоров. Там шла речь и о ожидаемом новом Законе Украины «О туризме», в котором планируется расширить полномочия органов местного самоуправления в сфере туризма, от чего ожидают положительное влияние на развитие местных общин.