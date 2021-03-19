В Украине планируют ввести государственную программу стимулирования частных перевозчиков для обновлению парка общественного транспорта и приспособления его для нужд маломобильных групп населения. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Это одна из инициатив по безбарьерности общественного пространства, которая содержится в проекте Национальной стратегии безбарьерности, разрабатываемой по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Также Стратегия предусматривает поощрение отечественных производителей транспорта и специального оборудования к модернизации этих изделий с учетом потребностей людей с различными физическими возможностями. Речь идет о производстве общественного транспорта с низким полом, оснащенного пандусами, раздвижными дверями, перилами, расположенными на разных уровнях, удобными креслами и тому подобное.

Кроме транспортных средств, безбарьерной и удобной для всех людей должна стать вся транспортная инфраструктура. В частности, остановки и посадочные площадки планируют проектировать и строить таким образом, чтобы любой мог самостоятельно попасть в троллейбус или автобус, независимо от уровня своих возможностей. Речь идет и о пожилых людях, и о родителях с колясками, и о людях с инвалидностью и другие общественных группах.

«Во время работы над проектом мы убедились, что безбарьерность должна стать новой общественной нормой и сформировать новую государственную политику, которая учитывает потребности всех целевых групп и создает комфортные условия для каждого», — отметил во время презентации наработок по физической безбарьерности министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Физическая безбарьерность — одно из шести направлений Нацстратегии безбарьерности, которая сейчас проходит общественное обсуждение и в апреле должна быть утверждена Кабинетом Министров. Эксперты разработали пакет инициатив, который должен комплексно решить проблему доступности населенных пунктов и инфраструктуры для всех общественных групп.

Среди основных направлений работы — адаптация общественных пространств, транспорта, зданий и сооружений к потребностям маломобильных групп общества, гармонизация законодательных норм, создание действенных механизмов мониторинга и контроля.