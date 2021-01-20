Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким планирует увеличить количество своих замов. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает ТРК Сатурн.

Сейчас в структуре Николаевской облгосадминистрации пять должностей заместителей главы ОДА, планируется ввести шестую. На сегодня должности заместителей главы Николаевской ОГА занимают Георгий Решетилов, он отвечает за агропромышленный комплекс и экологию, Игорь Кузьмин – за большое строительство и медицину, Николай Маринов – за финансы, экономику и туризм, и Александр Трайтли, который курирует социальную сферу.

В ближайшее время еще одним замом назначат Романа Пашнева, который будет отвечать за направление диджитализации. Должность шестого зама будет занимать Юрий Гранатуров ему будет отведена культурная сфера области.

В конце января каждый из замов будет презентовать свою программу развития вверенных им направлений.

«У каждого заместителя буде своя программа, свои задания и свои ключевые показатели эффективности, по которым я буду оценивать их работу. Никто из заместителей не имеет «иммунитета», – подчеркнул Виталий Ким. – Поэтому если кто-то не будет справляться со своей работой, будем их менять».