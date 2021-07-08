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Главная страница » Blog » Происшествия » Возле Кривого Озера МАН въехал в автомобиль дорожной службы, оба водителя в больнице

Возле Кривого Озера МАН въехал в автомобиль дорожной службы, оба водителя в больнице

3 - Возле Кривого Озера МАН въехал в автомобиль дорожной службы, оба водителя в больнице
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7 июля около 15:00 на 295 км дороги «Киев — Одесса» возле села Мазурове Кривоозерской территориальной общины грузовик МАН въехал в автомобиль дорожной службы ІВЕКО. Об этом сообщили в ГУНП.

5 1024x768 - Возле Кривого Озера МАН въехал в автомобиль дорожной службы, оба водителя в больнице

От удара водитель грузовика и рабочий дорожной службы, который шел рядом своего машиной, получили травмы и были доставлены в больницу.

Полицейские просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться в отделение полиции №2 Первомайского районного отдела (Врадиевский ОП) по адресу: пгт. Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 122 или по телефонам (05135) 9-11-35, (0512) 53-13-23, 102.

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Алина Сидорова

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