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Главная страница » Blog » Бизнес » У людей должна быть возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене — Премьер Шмыгаль

У людей должна быть возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене — Премьер Шмыгаль

У людей должна быть возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене — Премьер Шмыгаль
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Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля 2 марта состоялось совещание по вопросу годового продукта на газ, сообщают на Правительственном портале.

При участии и. о. Министра энергетики Юрия Витренко, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева были рассмотрены вопросы внедрения всеми участниками рынка газа годовых продуктов для потребителей по фиксированной цене.

Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, за счет конкуренции отрасль демонополизировалась и у людей появилась возможность выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы, — отметил Премьер-министр.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

Во время совещания стороны обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале. Глава правительства также дал поручение главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

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Алина Сидорова

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