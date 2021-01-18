Первые 10 автомобилей для доставки экспресс и международных отправлений получила Николаевская областная дирекция «Укрпочты» в рамках лизинговой сделки. 6 Citroen Jumper и 4 FIAT DOBLO MAXI, которые удалось приобрести с 20% экономией, по словам руководитель областного предприятия почтовой связи Евгения Косорукова, будут служить жителям Николаева, Вознесенска и Первомайска.

До конца года в Николаевской области должна появиться еще 91 такая машина, их будут использовать для реализации проекта «Сельское отделение». То есть в селах, где проживает менее 2 тысяч граждан, вместо традиционных старых отделений будут работать передвижные.

Всего для отделений почтовой связи по всей стране уже приобрели 154 такие машины на сумму 94 млн гривен.