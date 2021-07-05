Сегодня Понедельник, 5 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

dtp3 600x400 - Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

img 9310 600x400 - В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

2020 07 24 cute 600x400 - У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

korabelnaja administracija 600x400 - Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти

Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Общество » У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

2020 07 24 cute - У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных
0

В Николаеве открыли информационно-консультативный центр пристройки бездомных животных «У счастья нет породы». Проект реализовали благодаря сотрудничеству коммунального предприятия «Центр защиты животных», зоозащитной организации «Феникс» и ООО «Четыре лапы Украина», сообщает пресс-служба горсовета.

  • 6 - У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных
  • 1 - У счастья нет породы: в Николаеве открыли центр пристройки животных

Главная цель центра — популяризация гуманного и ответственного отношения к животным. В заведении каждый николаевец может получить консультацию, как ухаживать за животным, посмотреть фото собак и кошек, находящихся в «Центре защиты животных», и выбрать себе домашнего любимца. Кроме того, здесь можно чипировать, вакцинировать и зарегистрировать животное. Адрес центра: ул. Никольская, 78/2.

В Европе это тренд — взять животное из приюта. Мы надеемся, что этот центр поможет пристроить больше животных и в Николаеве. Здесь жители города могут узнать очень много полезной информации, — рассказывает директор ООО» Четыре лапы Украина «Александра Лисчишина.

Директор «Центра защиты животных» Виктор Линник говорит, коммунальное предприятие уже много лет сотрудничает с зоозащитными организациями. Это дает хорошие результаты.

Открытие такого центра будет способствовать уменьшению бездомных животных на улицах города, — считает Виктор Линник.

В прошлом году в Николаеве утвердили программу обращения с бездомными животными. Заместитель городского головы, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев говорит, «Центр защиты животных» за это время показал хорошие результаты.

Это и увеличение количества стерилизованных животных, и увеличение количества адопции. Мы улучшаем эти показатели благодаря сотрудничеству с ООО «Четыре лапы Украины, — рассказывает Сергей Коренев.

Председатель зоозащитной организации «Феникс» отметила, что Николаев становится ответственным к животным и комплексно регулирует численность бездомных животных.

Показатели адопции постоянно растут и с появлением ИКЦ « У счастья нет породы » станут еще выше; это очень хорошо, что люди выбирая себе животное теперь смогут получить ответы на все важные вопросы и быть ответственными владельцами.
Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти
Next post В Николаеве проходит открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде памяти Сергея Гречки

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот