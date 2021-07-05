В Николаеве открыли информационно-консультативный центр пристройки бездомных животных «У счастья нет породы». Проект реализовали благодаря сотрудничеству коммунального предприятия «Центр защиты животных», зоозащитной организации «Феникс» и ООО «Четыре лапы Украина», сообщает пресс-служба горсовета.
Главная цель центра — популяризация гуманного и ответственного отношения к животным. В заведении каждый николаевец может получить консультацию, как ухаживать за животным, посмотреть фото собак и кошек, находящихся в «Центре защиты животных», и выбрать себе домашнего любимца. Кроме того, здесь можно чипировать, вакцинировать и зарегистрировать животное. Адрес центра: ул. Никольская, 78/2.
Директор «Центра защиты животных» Виктор Линник говорит, коммунальное предприятие уже много лет сотрудничает с зоозащитными организациями. Это дает хорошие результаты.
В прошлом году в Николаеве утвердили программу обращения с бездомными животными. Заместитель городского головы, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев говорит, «Центр защиты животных» за это время показал хорошие результаты.
Председатель зоозащитной организации «Феникс» отметила, что Николаев становится ответственным к животным и комплексно регулирует численность бездомных животных.
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