В Николаеве открыли информационно-консультативный центр пристройки бездомных животных «У счастья нет породы». Проект реализовали благодаря сотрудничеству коммунального предприятия «Центр защиты животных», зоозащитной организации «Феникс» и ООО «Четыре лапы Украина», сообщает пресс-служба горсовета.





Главная цель центра — популяризация гуманного и ответственного отношения к животным. В заведении каждый николаевец может получить консультацию, как ухаживать за животным, посмотреть фото собак и кошек, находящихся в «Центре защиты животных», и выбрать себе домашнего любимца. Кроме того, здесь можно чипировать, вакцинировать и зарегистрировать животное. Адрес центра: ул. Никольская, 78/2.

В Европе это тренд — взять животное из приюта. Мы надеемся, что этот центр поможет пристроить больше животных и в Николаеве. Здесь жители города могут узнать очень много полезной информации, — рассказывает директор ООО» Четыре лапы Украина «Александра Лисчишина.

Директор «Центра защиты животных» Виктор Линник говорит, коммунальное предприятие уже много лет сотрудничает с зоозащитными организациями. Это дает хорошие результаты.

Открытие такого центра будет способствовать уменьшению бездомных животных на улицах города, — считает Виктор Линник.

В прошлом году в Николаеве утвердили программу обращения с бездомными животными. Заместитель городского головы, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев говорит, «Центр защиты животных» за это время показал хорошие результаты.

Это и увеличение количества стерилизованных животных, и увеличение количества адопции. Мы улучшаем эти показатели благодаря сотрудничеству с ООО «Четыре лапы Украины, — рассказывает Сергей Коренев.

Председатель зоозащитной организации «Феникс» отметила, что Николаев становится ответственным к животным и комплексно регулирует численность бездомных животных.

Показатели адопции постоянно растут и с появлением ИКЦ « У счастья нет породы » станут еще выше; это очень хорошо, что люди выбирая себе животное теперь смогут получить ответы на все важные вопросы и быть ответственными владельцами.