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Главная страница » Blog » Спорт » У СК “Надежда” появился новый фасад

У СК «Надежда» появился новый фасад

У СК «Надежда» появился новый фасад
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В Николаеве завершили первый этап капитального ремонта спорткомплекса «Надежда». Знаковое для горожан здание, где проходят матчи баскетбольной лиги, приобретает современный вид и превращается в подлинное украшение города.

Напомним, спорткомплекс был возведен еще в 1981 году, с тех пор — никаких обновлений. О новой жизни «Надежды» начали говорить в 2018 году, тогда по поручению мэра Александра Сенкевича разработали и утвердили концепцию модернизации заведения.

Сейчас первую очередь работ завершен. Средства городского бюджета отремонтировали и утеплили крышу, цоколь и отмостку, обустроили водоотведение. Выполнили комплексный монтаж фасада из термомодернизацией и современным освещением. Изюминкой проекту стал 3D-формат фасадной системы, которая сразу привлекает взгляд прохожих. Внутри здания капитально отремонтировали санузлы — здесь сенсорное оборудование, дополнительное освещение, все условия для людей с инвалидностью.

В пятницу, 30 октября, объект осмотрел Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Мы завершили первый, масштабный этап обновления спорткомплекса. Следующий шаг — полная термомодернизация здания и внутренние ремонтные работы, благоустройство прилегающей территории. Рядом с «Надежды» недавно открыли реконструированный сквер — микрорайон меняется, обновленные объекты радуют глаз, — говорит мэр Николаева.

В планах на следующий год — установление в СК «Надежда» теплового пункта и монтаж новой системы отопления, укладка теплого пола в раздевалках, утепление одноэтажного админздания, благоустройство прилегающей территории. Заказчик работ — управление капитального строительства горсовета — подготовил бюджетный запрос. Как сообщил начальник управления Григорий Патока, благодаря экономии средств на окончательное завершение реконструкции необходимо около 25 млн грн. Проект второй очереди работ уже «вышел» по экспертизе.

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