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У жены Президента Украины диагностировали коронавирус

У жены Президента Украины диагностировали коронавирус
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Первая леди Елена Зеленская получила положительный результат на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолировано от других членов семьи. Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

«Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдала правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, согласно с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на коронавирус. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были негативными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, где и как произошло заражение, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сообщили о потенциальной опасности.

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Елена Кораб

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