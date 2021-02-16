Утром, 15 февраля, в полицию сообщили об убийстве в общежитии на улице Георгия Гонгадзе в Николаеве.

Как позже выяснилось, позвонил в полицию сам злоумышленник — 39-летний местный житель, который накануне выпивал с пострадавшим в его комнате. Во время застолья между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой злоумышленник нанес хозяину комнаты несовместимые с жизнью удары.

Увидев, что пострадавший не подает признаков жизни, мужчина сообщил об этом в полицию.

Злоумышленника задержали при попытке сбежать с места преступления.

При осмотре эксперт обнаружил у погибшего многочисленные травмы головы. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.