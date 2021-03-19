Оперативники задержали мужчину, который на прошлой неделе застрелил женщину — 38-летнюю жительницу Черкасской области, которая жила в Николаеве в съемной квартире. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции.

Убийцей оказался 33-летний николаевский таксист. Со своей жертвой он познакомился в сети интернет. В тот день мужчина договорился о встрече с потерпевшей у нее дома. Женщина ничего не подозревая, впустила знакомого в квартиру, где была убита двумя выстрелами в голову. Мотивом преступника стало желание наживы — у своей жертвы он забрал примерно 6 тысяч гривен. Чтобы не оставить следов, мужчина также вынес из дома вещи, к которым прикасался.

При задержании оперативники провели обыск. У преступника в машине оказался пистолет, револьвер и глушитель, а также пакет с боеприпасами.

За умышленное убийство преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям.