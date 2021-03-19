В Николаеве у участников боевых действий появилась возможность бесплатно вакцинироваться от COVID. Записаться на прививку можно онлайн, заполнив необходимую форму.

Вакцинация будет происходить по договоренности между ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО» и управлением здравоохранения Николаевского городского совета в офисе организации (выездной бригадой).

Вакцинация будет возможна и в Николаевском областном госпитале ветеранов войны по предварительной записи по тел: 0504010509, Лилия Георгиевна.

Можно также обратиться к своему семейному врачу, который направит УБД на вакцинацию самостоятельно.

Прививки делать вакциной Covishield (AstraZeneka) при наличии остатков. Члены семей участников боевых действий пока не попадают в внеочередную вакцинацию.

Время и место вакцинации будут сообщены после регистрации дополнительно.