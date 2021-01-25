Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в фейсбук, на прошлой неделе Правительство утвердило новую единую тарифную сетку. Теперь, например, ставка учителя без категории возрастет на 809 грн (4859 грн), по сравнению с сентябрем 2020 года, а ставка учителя высшей категории возрастет на 1076 грн (6461 грн).

«Это только начало. Правительство в дальнейшем будет делать все возможное для обеспечения справедливой оплаты труда украинских педагогов», – отметил Премьер-министр.