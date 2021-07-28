Сегодня Среда, 28 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

razumkov 600x400 - После принятия Закона

После принятия Закона «О водном транспорте» Дмитрий Разумков посетил «Нибулон»

doroga 600x400 - Кубраков: Дороги «Великого будівництва» никогда не будут платными

Кубраков: Дороги «Великого будівництва» никогда не будут платными

725ca2f336f599e7f8ec62872c68ccab 600x400 - Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда

Украина из-за «Дельты» ужесточает правила въезда

35 main 600x400 - Будущих чиновников обязали подавать Сертификаты по украинскому языку

Будущих чиновников обязали подавать Сертификаты по украинскому языку

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Власть » Украина из-за “Дельты” ужесточает правила въезда

Украина из-за «Дельты» ужесточает правила въезда

725ca2f336f599e7f8ec62872c68ccab - Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда
0

Из-за распространения «Дельта»-варианта коронавируса Украина ужесточает правила въезда. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые правила пересечения границы вступят в силу через 7 дней после публикации.

«Для граждан Украины, которые выехали за границу до вступления постановления в силу, проезд будет без препятствий. Граждане, которые выехали за границу после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением «Вдома», — отметил он.

Для иностранцев остается в силе требование иметь при себе отрицательный тест на COVID, страховой полис, а в случае отсутствия полного курса вакцинации — будет предложено установить приложение «Вдома».

Приложение начнет контролировать самоизоляцию только через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный тест уже на территории Украины. В случае положительного теста необходимо будет идти на самоизоляцию или на лечение.

Spread the love
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Будущих чиновников обязали подавать Сертификаты по украинскому языку
Next post Кубраков: Дороги «Великого будівництва» никогда не будут платными

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

farfor 600x400 - В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

2 1 600x400 - Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

logotip mikolaieva 1 600x400 - Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал

Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал