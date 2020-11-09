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Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19
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Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19.

Об этом во время брифинга 9 ноября сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В ближайшее время в Украине собираются увеличить количество кроватей для больных с COVID-19 из запланированных изначально 52 тысяч до 80 тысяч. 80% койко-мест обеспечат кислородом.

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни: мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество кроватей в учреждениях здравоохранения, в который будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью, — сказал Ляшко.

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Алина Сидорова

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