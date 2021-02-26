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Главная страница » Blog » Общество » Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство

Украина получила официальное интернет-представительство
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В Украине запущен сайт ukraine.ua, который будет информировать иностранцев о путешествиях, обучение в Украине, а также возможности инвестиций в страну. В его основе лежит визуальный бренд Ukraine Now. Новый цифровой портал был создан усилиями Министерства иностранных дел Украины и Украинского института.

Основная цель проекта — показать миру настоящую Украину: креативную, динамичную, инновационную. Страну разнообразия и волшебной природы, свободы и достоинства. Страну, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

На сайте есть раздел Explore (Открой Украину), где рассказывается, куда поехать в Украине, что увидеть, как провести свободное время, где вкусно поесть, там же появится раздел об истории страны. Также на сайте есть раздел Study (Учись в Украине), в котором разъясняется, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине.

Важным элементом ресурса является официальный фотобанк Украины. Здесь собраны сотни качественных фотографий из разных сфер, предоставленных партнерами проекту.

Сейчас вебсайт работает в англоязычной версии. В течение первого полугодия будут добавлены немецкий, французский, испанский, китайский и арабский.

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Алина Сидорова

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