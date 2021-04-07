Сегодня Среда, 7 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

phone 5300447 1280 600x400 - Николаевский колл-центр будет принимать обращения по новому номеру

Николаевский колл-центр будет принимать обращения по новому номеру

covid 19 vaccine 5902833 1280 600x400 - Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer

Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer

2020 07 02 bank 600x400 - Президент подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в «красных» зонах

Президент подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в «красных» зонах

2020 05 06 budzet obshchestwenij 600x400 - В Николаеве пройдет семинар по вопросам Общественного бюджета

В Николаеве пройдет семинар по вопросам Общественного бюджета

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer

Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer

covid 19 vaccine 5902833 1280 - Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer
0

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

8 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правления, главным исполнительным директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, во время которой председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Президент подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в «красных» зонах
Next post Николаевский колл-центр будет принимать обращения по новому номеру

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий