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Главная страница » Blog » Власть » Украина вернется к адаптивному карантину

Украина вернется к адаптивному карантину

Украина вернется к адаптивному карантину
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В Украине планируют отказаться от ограничений, установленных для «оранжевого» уровня и вернуться к адаптивному карантину. Об этом заявил Премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства. В ближайшие дни Кабинет Министр должен принят соответствующее решение.

Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный, — сказал Шмыгаль.

Возможность возвращения к модели адаптивного карантина в стране Правительство рассматривает в связи с контролируемой ситуацией по распространению коронавируса.

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Алина Сидорова

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