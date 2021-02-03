В Украине планируют отказаться от ограничений, установленных для «оранжевого» уровня и вернуться к адаптивному карантину. Об этом заявил Премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства. В ближайшие дни Кабинет Министр должен принят соответствующее решение.

Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный, — сказал Шмыгаль.

Возможность возвращения к модели адаптивного карантина в стране Правительство рассматривает в связи с контролируемой ситуацией по распространению коронавируса.