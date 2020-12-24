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Главная страница » Blog » Бизнес » Украинцам разрешили отгулять Новый год в ресторане

Украинцам разрешили отгулять Новый год в ресторане

Украинцам разрешили отгулять Новый год в ресторане
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Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе работать в Новогоднюю ночь до 7 утра.

Что произошло? Правительство внесло изменения в Постановление №1236, где было сказано, что заведениям общественного питания в ночь с 31 декабря на 1 января разрешено обслуживать граждан только до 01.00.

Работа после 23 и до 7 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22 часов, субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и деятельности после 23 часов 31 декабря 2020 до 1 часа 1 января 2021.

Уже 23 декабря Кабмин изменил свое решение и позволил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до 07.00. Соответствующее изменение зафиксировано в Постановлении №1301.

Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часов» цифрой и словами «до 7 часов».

Напомним, с 8 января в Украине вводят жесткий карантин. Что будет запрещено можно узнать ЗДЕСЬ.

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Алина Сидорова

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