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Главная страница » Blog » Бизнес » Украинцам собираются выплачивать компенсации за карантин

Украинцам собираются выплачивать компенсации за карантин

Украинцам собираются выплачивать компенсации за карантин
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Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале https://diia.gov.ua и в приложения Дія. Об этом написал Вице-премьер Михаил Федоров на своей странице в Фейсбук.

Предприниматели и работники смогут получить помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен.

Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине. Сервис можно будет получить за 5 минут в приложения Действие или на портале. В условиях пандемии поддержка от государства особое актуальна для малого и среднего бизнеса.

Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

  • 47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
  • 55 — Временное размещения
  • 56 — Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
  • 59.14 — Демонстрация кинофильмов
  • 90 — Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
  • Деятельность в сфере спорта и организации отдыха

Одна из 6 категорий КВЭД должен быть заявлен первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.

Такая программа поддержки была принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду.

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Алина Сидорова

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