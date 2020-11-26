Более 1 млн украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат финансовую помощь на портале https://diia.gov.ua и в приложения Дія. Об этом написал Вице-премьер Михаил Федоров на своей странице в Фейсбук.

Предприниматели и работники смогут получить помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Общий объем по этому направлению составит 10 млрд гривен.

Минцифра продолжает работать над созданием удобных условий для бизнеса в Украине. Сервис можно будет получить за 5 минут в приложения Действие или на портале. В условиях пандемии поддержка от государства особое актуальна для малого и среднего бизнеса.

Помощь получат работники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из 6-ти категорий КВЭД:

47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)

47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) 55 — Временное размещения

55 — Временное размещения 56 — Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

56 — Деятельность по обеспечению блюдами и напитками 59.14 — Демонстрация кинофильмов

59.14 — Демонстрация кинофильмов 90 — Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

90 — Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений Деятельность в сфере спорта и организации отдыха

Одна из 6 категорий КВЭД должен быть заявлен первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020.

Финансовая помощь будет предоставляться однократно ФОПам и наемным работникам, которые приостановили работу на время карантина.

Такая программа поддержки была принята правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду.

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