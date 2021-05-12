Министерство здравоохранения призывает использовать приложение «Дія» по назначению.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Мы часто начали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении« Дія »фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела … И, конечно, возникают вопросы, почему приложение потом не работает при верификации, — сказал Кучер.

Он отметил, что в контакт-центр часто обращаются граждане с жалобами на то, что приложение «Дія» не работает корректно.

Я хочу обратить внимание, что каждый такой звонок может отвлекает операторов контакт-центра от более насущных вопросов, когда необходимо решать более оперативные вопросы, связанные с госпитализацией людей, нахождения им места, куда их госпитализировать и так далее. Мы много времени начали тратить на это, и я хотел бы обратить внимание граждан, что в Украине максимально лояльно используют те сервисы, которые позволяют нам контролировать и сдерживать распространения инфекции. Я хотел бы, чтобы все относились к этому серьезно, потому что обмен данными четко отлаженный, у нас есть вся информация о нарушителях, — сказал Кучер.

Он призвал использовать приложение «Дія» по назначению.

Там отработана система, чтобы максимально эффективно сняться с самоизоляции, если у вас результаты теста это позволяют, — сказал Кучер.