Поставка вакцин против COVID-19 и возможность введения «паспортов вакцинации» обсудили на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Глава государства поинтересовался вопросом увеличения количества пунктов для прививки граждан, а также планами по поставкам вакцин против коронавируса, которые Украина ожидает в ближайшее время.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации. Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет.

Продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Кроме того, был поднят вопрос введения «паспортов вакцинации», что сейчас рассматривается во многих странах Европы и мира.

Эти« паспорта » уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей «паспортизации», а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19, — подчеркнул Президент.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.

Также затронули вопрос задолженности по выплате больничных. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности. В частности речь идет о 400 млн гривен. Кабинет Министров и в дальнейшем держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на совещании, что в настоящее время в Украине 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю город Киев, на втором — Одесская область, на третьем — Львовская.

В « красной » зоне сегодня находятся 10 областей и город Киев. Херсонская область — единственная в «желтой» зоне. Остальные области — в «оранжевой». Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций, — отметил глава правительства. По его словам, сейчас загружены 44 369 коек из 75 158.

Премьер-министр отметил, что растет и количество проведенных тестирований. Так, за неделю было сделано 326 тыс. ПЦР-тестов (за предыдущую неделю — 303 тыс.), 251 тыс. Экспресс-тестов (за предыдущую неделю — 226 тыс.) И 125 тыс. ИФА-тестов (за предыдущую неделю — 117 тыс.).

В Министерстве внутренних дел сообщили, что Национальная полиция Украины проверила 71 тыс. субъектов хозяйствования по соблюдению правил карантина в 11 регионах, отнесенных к «красной» зоне. Была остановлена ​​работа 90 заведений.