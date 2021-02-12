В конце января 2021 года украинские пользователи интернета пострадали от фишинговой кибератаки. Хакеры воспользовались ажиотажем вокруг вакцинации от COVID.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Сообщается, что во время атаки на популярном хостинге создали веб-страницу, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины. Она была зарегистрирована на нескольких доменах, которые имитировали официальный moz.gov.ua.

На этой фейковой странице была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19. Также на ней было предложение загрузить файл с подробностями. Как выяснилось, в документ хакеры встроили вредоносный код (макрос), который при открытии запускал скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером.

Инфографика СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности совместно с CSIRT-NBU и CERT-UA заблокировал фишинговые домены — moz-gov-ua.com, moz-govua.com и mozgovua.com.