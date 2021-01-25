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Главная страница » Blog » Культура » Украинский фильм «Атлантида» вышел в прокат в США

Украинский фильм «Атлантида» вышел в прокат в США

Украинский фильм «Атлантида» вышел в прокат в США
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Украинский фильм режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» вышел на большие экраны в США. Об этом сообщается на официальной странице ленты в Facebook.

Как отмечается, премьера состоялась 22 января во независимом кинотеатре в Нью-Йорке Metrograph.

atlantida - Украинский фильм «Атлантида» вышел в прокат в США
Скриншот с официальной страницы в Facebook

В то же время в The New York Times вышла рецензия на фильм. Обозреватель Гленн Кенни назвал «Атлантиду» «потрясающей притчей, что вдохновляет».

Официальный трейлер

Фильм Валентина Васяновича «Атлантида» является национальным претендентом на премию «Оскар». События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав Украины, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь. Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.

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Татьяна Корбун

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