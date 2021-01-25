Украинский фильм режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» вышел на большие экраны в США. Об этом сообщается на официальной странице ленты в Facebook.
Как отмечается, премьера состоялась 22 января во независимом кинотеатре в Нью-Йорке Metrograph.
В то же время в The New York Times вышла рецензия на фильм. Обозреватель Гленн Кенни назвал «Атлантиду» «потрясающей притчей, что вдохновляет».
Фильм Валентина Васяновича «Атлантида» является национальным претендентом на премию «Оскар». События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав Украины, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь. Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.
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