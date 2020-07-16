Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций определил свои рекомендации к организации учебного процесса.
Накануне состоялось заседание Комитета при участии в.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и главного государственного санврача Виктора Ляшко, говорится в ТСН.
Отмечается, что Украину поделят на несколько зон, в зависимости от уровня заболеваемости: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».
Правительство планирует, что учебный год в Украине начнется в соответствии одному из трех сценариев:
- низкий уровень заболеваемости: посещение образовательного учреждения разрешено в обычном режиме
- высокий уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается полностью дистанционно
- средний уровень заболеваемости: образовательный процесс обеспечивается в смешанной форме – дистанционно и в учебных заведениях, с соответствующим дистанцированием и мерами гигиены
Наиболее вероятным в Украине считают третий сценарий. В таком случае, рекомендации по организации образовательного процесса будут такими:
- соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты
- отмена массовых мероприятий и экскурсий
- проведения собрания педколлективов в дистанционной форме
- предотвращение скопления большого количества людей
- разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста
- отдельные занятия будут проводить на свежем воздухе и применять комбинированное обучение
Школьникам и студентам, которые входят в группу риска (имеющие хронические легочные, расстройства иммунной системы, заболевание сахарным диабетом т. д) будут рекомендовать перейти на дистанционное обучение или экстернатную форму.
Приоритет в посещении заведения предоставят школьникам начальной школы. Для учащихся 1-4 классов дистанционного обучения будут максимально избегать.
Кроме того, на карантин учебные заведения смогут закрывать на 14 или 7 дней. Также в Минобразования планируют, что учителям не будут каждую неделю делать тесты.