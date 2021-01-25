Вместе со снегом в Украину вернутся небольшие морозы.

В ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала «Украина 24«.

«В ближайшее время снег вернется в западные области, это уже следующие сутки, то есть сегодня до конца суток, завтра», — сказала она.

По ее словам, 27-28 января снег ожидается в большинстве северных, центральных областей.

«Одесскую, Николаевскую области также присыплет снегом довольно значительно. Возможно, будет и 20-30 сантиметров снега, в Киеве может быть до 10 сантиметров», — сказала она.

Как отметила синоптик, «зима вернется в западные, северные, центральные и некоторые южные области».

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, снега практически не ожидается на востоке и юго-востоке Украины, где будет плюсовая температура и дожди.

На большинстве территории Украины ожидается снижение температуры до небольших морозов — от нуля до минус 5, сказала Голеня.

По информации РБК-Украина