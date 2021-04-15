Во втором квартале 2021 года Укрпочта выпустит почтовую марку «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания». Спецпогашение состоится в Киеве и Николаеве. Тираж — 130 тыс. экземпляров. Дизайн марки выполнила художница Ирина Медведовская.

Николаевская обсерватория — одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана в 1821 году как морская. С 1912 году она становится Николаевским отделением Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО). В 1935 году была включена в сеть научных учреждений Академии наук СССР как Николаевское отделение ГАО. В 1992 году становится самостоятельным научным учреждением Украины, а с 2002 года — Научно-исследовательским институтом «Николаевская астрономическая обсерватория» (НИИ «МАО»). В настоящее время НИИ «МАО» находится в подчинении Министерства образования и науки.

Обсерватория расположена в центральной части города Николаева на высоте 52 м над уровнем моря с географическими координатами: 31 ° 58 ‘восточной долготы и 46 ° 58’ северной широты.

Николаевская обсерватория была включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины.

В настоящее время в обсерватории ведутся работы в следующих областях: динамика тел Солнечной системы, исследования объектов околоземного пространства, создания астрометрических каталогов звезд, информационная поддержка астрономических исследований, астрономическое приборостроение, история астрономии.

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