Сегодня Четверг, 15 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

dtp11 600x400 - На Николаевщине в ДТП попал автомобиль, перевозивший тела умерших от Covid

На Николаевщине в ДТП попал автомобиль, перевозивший тела умерших от Covid

2020 05 25 card 600x400 - Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен

Для помощи Николаевцам выделят более 170 тысяч гривен

vlcsnap 2021 04 13 16h27m33s105 600x400 - Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

abservatorija 600x400 - Укрпочта выпустит почтовую марку

Укрпочта выпустит почтовую марку «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания»

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Культура » Укрпочта выпустит почтовую марку “Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания”

Укрпочта выпустит почтовую марку «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания»

abservatorija - Укрпочта выпустит почтовую марку
0

Во втором квартале 2021 года Укрпочта выпустит почтовую марку «Николаевская астрономическая обсерватория. 200 лет со времени основания». Спецпогашение состоится в Киеве и Николаеве. Тираж — 130 тыс. экземпляров. Дизайн марки выполнила художница Ирина Медведовская.

marka - Укрпочта выпустит почтовую марку

Николаевская обсерватория — одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана в 1821 году как морская. С 1912 году она становится Николаевским отделением Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО). В 1935 году была включена в сеть научных учреждений Академии наук СССР как Николаевское отделение ГАО. В 1992 году становится самостоятельным научным учреждением Украины, а с 2002 года — Научно-исследовательским институтом «Николаевская астрономическая обсерватория» (НИИ «МАО»). В настоящее время НИИ «МАО» находится в подчинении Министерства образования и науки.

Обсерватория расположена в центральной части города Николаева на высоте 52 м над уровнем моря с географическими координатами: 31 ° 58 ‘восточной долготы и 46 ° 58’ северной широты.

Николаевская обсерватория была включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины.

В настоящее время в обсерватории ведутся работы в следующих областях: динамика тел Солнечной системы, исследования объектов околоземного пространства, создания астрометрических каталогов звезд, информационная поддержка астрономических исследований, астрономическое приборостроение, история астрономии.

источник

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В каких случаях и в какие сроки необходимо регистрироваться в качестве плательщика НДС?
Next post Доступность николаевских ДЮСШ для людей с инвалидностью: результаты мониторинга

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки