«Укрзалізниця» начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему «Prozorro.Продажи» планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзалізниця».
По словам руководителя компании, от передачи в аренду указанных площадей «Укрзалізниця» планирует получать в месяц не менее 8,4 млн. гривен, а в год — более 100 млн гривен.
Передача торговых площадей вокзалов будет происходить через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи».
«Укрзалізниця» провела полную инвентаризацию и замеры всех площадей коммерческих помещений вокзалов.
Да, в общем к концу лета «Укрзалізниця» планирует передать в аренду коммерческие площади следующих вокзалов: Казатин, Запорожье-1, Днепр-Главный, Хмельницкий, Сумы, Белая Церковь, Полтава, Тернополь, Ровно, Фастов, Винница, Тараса Шевченко, Чоп, Ужгород, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Одесса-Главная, Николаев, Львов, Жмеринка, Херсон, Киев-Пассажирский и Харьков.
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