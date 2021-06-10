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Главная страница » Blog » Путешествия » “Укрзалізниця” сдаст николаевский ж/д вокзал в аренду

«Укрзалізниця» сдаст николаевский ж/д вокзал в аренду

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«Укрзалізниця» начинает передачу в долгосрочную аренду торговых площадей железнодорожных вокзалов. В течение лета компания через систему «Prozorro.Продажи» планирует передать в аренду более 41,5 тыс. кв. м площадей 24 вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзалізниця».

По словам руководителя компании, от передачи в аренду указанных площадей «Укрзалізниця» планирует получать в месяц не менее 8,4 млн. гривен, а в год — более 100 млн гривен.

Большинство этих площадей нам уже годами не приносили прибыли. До сих пор максимальный объем арендных площадей по всем вокзалах совокупно составлял чуть более 9,5 тыс. кв. м. Мы меняем эту ситуацию, ведь отведенные для торговли зоны должны приносить доходы компании, а не убытки на их содержание. Однако в долгосрочной перспективе — подготовить 11 вокзалов в концессию, — отметил Иван Юрик.

Передача торговых площадей вокзалов будет происходить через электронные аукционы в системе «Prozorro.Продажи».

«Укрзалізниця» провела полную инвентаризацию и замеры всех площадей коммерческих помещений вокзалов.

«Многие площадей вокзалов простаивали и не использовались железнодорожниками и клиентами. Мы проанализировали каждый уголок вокзала и привели в порядок все помещения, которые могут быть отданы и интересные арендаторам », — отметил директор филиала« Вокзальная компания »Владимир Коваль.

Да, в общем к концу лета «Укрзалізниця» планирует передать в аренду коммерческие площади следующих вокзалов: Казатин, Запорожье-1, Днепр-Главный, Хмельницкий, Сумы, Белая Церковь, Полтава, Тернополь, Ровно, Фастов, Винница, Тараса Шевченко, Чоп, Ужгород, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Одесса-Главная, Николаев, Львов, Жмеринка, Херсон, Киев-Пассажирский и Харьков.

Передача в аренду коммерческих объектов вокзалов на срок от 3 лет позволит привлечь надежных арендаторов. Работая по долгосрочным договорам, они будут заинтересованы инвестировать в эти объекты аренды, поэтому пассажиры смогут получить на вокзалах максимально качественные услуги, — резюмировал Иван Юрик.
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Алина Сидорова

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