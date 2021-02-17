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«Укрзалізниця» внедряет Wi-Fi в пассажирских поездах

«Укрзалізниця» внедряет Wi-Fi в пассажирских поездах
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«Укрзалізниця» работает над внедрением Wi-Fi-доступа в интернет в пассажирских поездах. Реализовать проект на первом этапе планируется в скоростных поездах Интерсити +.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО «Укрзалізниця» Владимир Резник.

По его словам, уже много лет идет речь о качественном доступе в интернет в поездах, но дальше слов дело не движется, проводятся пилотные внедрения, которые по результатам пилота дальнейшего развития не имеют.

«Наша задача — создать качественный сервис в пассажирских поездах. Одна из основных тенденций сегодня — это мобильность и присутствие онлайн. Поезда Интерсити + часто используются как офисы на колесах, поэтому в этих поездах прежде всего важно обеспечить качественный доступ в интернет », — отметил Владимир Резник.

Также он рассказал, что сейчас «Укрзалізниця» совместно с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны действительно обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

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Как пилотный проект планируется внедрение Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити + на направлении Киев — Харьков.

Прорабатывается концепция, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов, с решением главной проблемы — покрытие слепых зон.

«Если этот проект будет успешным, мы введем Wi-Fi во всех поездах, обеспечим бесперебойную связь на протяжении всего пути следования поездов по территории Украины», — резюмировал Владимир Резник.

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Татьяна Корбун

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