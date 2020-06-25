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Главная страница » Blog » Путешествия » “Укрзалізниця” восстанавливает сообщение между Николаевом и Киевом

«Укрзалізниця» восстанавливает сообщение между Николаевом и Киевом

«Укрзалізниця» восстанавливает сообщение между Николаевом и Киевом
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АО «Укрзализныця» восстанавливает курсирование пассажирского поезда № 122/121 Николаев — Киев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

29 июня поезд первый рейс отправится из Николаева, а 30 июня — из Киева.

Согласно расписанию движения поезд № 122/121 будет курсировать из Николаева с 29 июня ежедневно, из Киева — с 30 июня ежедневно. Отправление поезда из Киева в 22.14 и прибытия в Николаев в 07.21 Из Николаева в 21.20, прибытие в Киев в 06.52.

Кроме этого, для удобства пассажиров в отдельные дни недели поездом № 122/121 можно будет добраться на запад страны — его маршрут будет продлен из Николаева в Ровно.

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Алина Сидорова

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