«Укрзалізниця» открывает возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточно городов добраться моря этим летом поездом № 269/270 Лисичанск — Одесса. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Этот долгожданный маршрут анонсировался несколько раз в течение последних лет, но запускается впервые.

Из Лисичанска он отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.

У поезда № 269/270 будет удобное вечернее расписание: отправление из Лисичанска в 17:04, из Одессы в 19:21. Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск в 15:34.

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