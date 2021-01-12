Сегодня, 12 января, в сотрудничестве с Visa и Middleware «Укрзалізниця» запустила свой первый чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с возможностью прямых продаж или возврата билетов, а также заказ питания во время поездки, отображение расписания движения, информирование о прибытии или опоздания поезда, номер пути и тому подобное.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«»Укрзалізниця» продолжает развивать свои сервисы и становиться более клиентоориентированной для пассажиров и бизнеса. Еще летом 2020-го по моей инициативе компания начала осуществлять продажу билетов за 90 дней до даты поездки, а также запустила программу лояльности для путешествующих на Интерсити+. Сегодня же УЗ впервые стартует с собственным чат-ботом, который не только предоставляет справочную информацию и обратную связь, но и наделен функциями продажи или возврата билетов, заказ питания и других дополнительных опций», — отметил глава Министерства.

Чат бот УЗ говорит на трех языках: украинском, английском и русском.

Владислав Криклий пояснил, что оплата за билеты, приобретенные через чат бот, осуществляется напрямую без редиректа — для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке. Также пассажиры могут использовать для оплаты сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Сейчас в чат-боте доступны для заказа билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание. Протестировать работу сервиса можно по ссылкам: https://vb.me/ukr_railway или https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.

Проект реализован совместно с технологическим партнером Visa и Укрзализныци — компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Фото: скриншот видео Укрзалізниці на странице в FB