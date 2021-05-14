С 14 мая начинает курсировать новый летний поезд, сочетающий Ковель и Николаев. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Поезд №188П отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления — 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

«Укрзалізниця» напоминает всем пассажирам о важности строгого соблюдения масочного режима в дороге. Мойте руки, пользуйтесь антисептиком и носите маски правильно, чтобы защитить от болезни себя и окружающих.