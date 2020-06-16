16 июня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко», — заявили в партии.

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год он был депутатом Винницкого облсовета от партии «Наша Украина». В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку «Украинской партии «Единство». В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.