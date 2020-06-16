Сегодня Вторник, 16 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

Умер Алексей Порошенко
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Политика » Умер Алексей Порошенко

Умер Алексей Порошенко

Умер Алексей Порошенко
0

16 июня умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба  партии «Европейская солидарность».

 «Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко», — заявили в партии. 

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год он был депутатом Винницкого облсовета от партии «Наша Украина». В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку «Украинской партии «Единство». В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду. 

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Больную коронавирусом Елену Зеленскую госпитализировали
Next post ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации