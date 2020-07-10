Мини-плантацию конопли обнаружили у 40-летнего жителя одного из сел Новобугского района.

К делу выращивания наркотических растений мужчина подошел серьезно. Сначала сеял коноплю в специальные лотки, а затем высаживал рассаду на собственном огороде. Мини-плантацию оснастил капельным поливом и устройством контроля, которое реагировало на движение посторонних, в результате чего сработала сигнализация. Таким образом мужчина мог отслеживать нежелательные визиты.

Во время обыска на территории, на приусадебном участке домовладельца полицейские обнаружили более 260 кустов тщательно ухоженной конопли. Изъятое наркозелье направили на экспертизу.

Мужчине, который ранее уже был судим, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.