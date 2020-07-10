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Умная система контроля следила за плантацией конопли под Новым Бугом

Умная система контроля следила за плантацией конопли под Новым Бугом
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Мини-плантацию конопли обнаружили у 40-летнего жителя одного из сел Новобугского района.

2020 07 10 konopli3 - Умная система контроля следила за плантацией конопли под Новым Бугом

К делу выращивания наркотических растений мужчина подошел серьезно. Сначала сеял коноплю в специальные лотки, а затем высаживал рассаду на собственном огороде. Мини-плантацию оснастил капельным поливом и устройством контроля, которое реагировало на движение посторонних, в результате чего сработала сигнализация. Таким образом мужчина мог отслеживать нежелательные визиты.

2020 07 10 konopli6 768x1024 - Умная система контроля следила за плантацией конопли под Новым Бугом

Во время обыска на территории, на приусадебном участке домовладельца полицейские обнаружили более 260 кустов тщательно ухоженной конопли. Изъятое наркозелье направили на экспертизу.

Мужчине, который ранее уже был судим, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Алина Сидорова

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