Задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФЛП, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды — все это теперь можно сделать на портале и в приложении «Дії». Масштабное обновление революционных услуг представили 17 мая во время Diia Summit 2.0. Налоговая в несколько кликов — теперь новая реальность для украинских предпринимателей. Об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

Чтобы подать декларацию или оплатить налоги, людям приходилось долго разбираться с данными или же подключать платный сервис нанимать бухгалтера. Мы это меняем. Теперь через «Дію» можно оплатить налоги, подать декларацию, посмотреть доходы. Это сэкономит время, средства и силы предпринимателям. Кроме того, будут пуш-уведомления, чтобы вы не пропустили дедлайн, не платили штрафные санкции и все подавали вовремя, — рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира на Радио НВ.

Процессы максимально автоматизированы. Через приложение «Дія» декларацию можно будет подать благодаря Дія.Підпису — квалифицированной электронной подписи в смартфоне, который Минцифра также представила на Diia Summit 2.0.

С 1 апреля ФОПы должны подавать декларацию по новой форме, где объединены декларация плательщика единого налога и отчет по единому социальному взносу. Мы упростили этот процесс — оставили 4 вопроса. В новой объединенной форме появились два новых обязательные поля для заполнения — email и мобильный номер телефона. Мы не будем сохранять эти данные в приложения, а только заполним их в декларацию. Также «Дії» автоматически подтянет информацию из реестров — регистрационные данные налогоплательщика и предельные даты подачи и оплаты.

Важно, что при заполнении декларации украинцы смогут выбирать: подключить интеграцию с банком — сумма доходов для расчета ЕН будет подтягиваться автоматически — или же указать вручную.

Кроме того, в приложении отображаются регистрационные данные ФОП, суммы начисленных и уплаченных налогов и сборов, наличие задолженности или же переплаты. А также украинцы будут получать оповещения, когда Налоговая примет декларацию или если она ее отклонит и к ней нужно внести исправления.

На портале «Дії» будут доступны те же услуги, что и в приложения, а затем также декларирование доходов и уплата налогов физических лиц-граждан. В частности, можно будет подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Кроме того, позже на портале можно будет уплатить НДФЛ, военный сбор, налоги на имущество физических лиц — земельный, транспортный и налог на недвижимость.

Также на портале теперь можно будет получить справку о доходах. Нужно лишь выбрать нужный вам период — и в среднем за 10-15 минут вы получите документ.

Одна из проблем в заполнении деклараций и уплате налогов — отсутствие уведомлений о дедлайнах. С «Дієй» таких проблем не возникает. Для того, чтобы вы не забывали о предельных даты, мы будем присылать вам оповещения в приложении и email-уведомления с портала. Таким образом вы сможете все оплатить вовремя и избежать штрафных санкций за задолженность.

Проект был реализован Минцифрой совместно с Государственной налоговой службой при поддержке программы EGAP, финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge.